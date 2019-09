Es ist ein heißer Spätsommertag, als Art Schaap das tut, was jeden Tag zu seiner Routine geworden ist. Der stämmige Landwirt mit dem stahlharten Händedruck schreitet die langen Reihen seiner gutgenährten 2600 Holsteiner-Kühe ab, die genüsslich Futtermittel kauen. Und auch heute zieht der 54-jährige Farmer aus dem US-Bundesstaat New Mexico, dessen Großeltern einst aus den Niederlanden einwanderten und sich als Landwirte in dieser regenarmen Gegend im Südwesten der Vereinigten Staaten niederließen, Bilanz. So wie er sie seit einem Jahr täglich gezogen hat: „Meine Kühe sind nicht einen einzigen Dollar mehr wert. Und meine Milch ist es ebenso nicht,“ sagt Schaap.

