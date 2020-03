Nwz-Interview Mit Bjarne Mädel: Darum ist Varel im Krimi das trostlose Katenbüll

Varel Frage: Der Krimi „Sörensen hat Angst“ spielt im grauen und trostlosen Katenbüll. Warum haben Sie sich ausgerechnet unser schönes Varel als Drehort ausgesucht? Der Krimi „Sörensen hat Angst“ spielt im grauen und trostlosen Katenbüll. Warum haben Sie sich ausgerechnet unser schönes Varel als Drehort ausgesucht?

Bjarne Mädel: Der Film spielt in Nordfriesland und der Motivscout hat einen Ort gesucht, der dazu passt. Der Drehort muss in Niedersachsen liegen, weil wir von der Filmförderung Niedersachsen gefördert werden. In Varel hat der Motivscout viele tolle Motive gefunden. Hier findet man genau das, was im Buch vorgegeben ist. Es ist ein großes Glück, dass das so optimal passt. Hier gibt es alles, was ein kleines Küstennest ausmacht: den Deich, die Schleuse. Alles ist nah beieinander, wir müssen keine großen Strecken zurücklegen. Lediglich für einen Dreh in einer Fleischfabrik mussten wir nach Bremerhaven fahren.

Frage: In Katenbüll regnet es ununterbrochen, da hatten Sie ja richtig Glück bei den Dreharbeiten in Varel.

Bjarne Mädel: Ja, das stimmt, nur beim Dreh in Bremerhaven hatten wir Pech, da schien die Sonne.

Frage: Sie haben an vielen Orten in Varel gedreht, beim Krankenhaus, bei der Schleuse und mitten in der Stadt, wie haben die Vareler Sie aufgenommen?

Bjarne Mädel: Die Vareler sind wahnsinnig nett und entgegenkommend. Das erlebt man so in der Großstadt nicht. In der Großstadt nervt man manchmal, wenn man dort mit dem Produktionsteam und vielen Lastwagen ankommt, hier ist es etwas Besonderes und die Leute freuen sich. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich in Langendamm beim „Dorfkrug“ vorbeikomme und sehe, dass das Schild mit der Aufschrift „Deichkrug“, das wir dort aufgehängt haben, immer noch dran ist. Und einmal haben wir von einer Vareler Familie eine Torte mit blauem Zuckerguss geschenkt bekommen, die dasselbe Blau hatte wie die Wand, die wir in ihrem Wohnzimmer gestrichen haben. Auch die Polizei und die Feuerwehr sind sehr entgegenkommend. Die Feuerwehr hat schon häufig unsere Regenmacher unterstützt.

Frage: Bei „Sörensen hat Angst“ spielen Sie nicht nur die Hauptrolle, sondern geben auch ihr Regiedebüt. Wie fühlt sich das an?

Bjarne Mädel: Manchmal ist es schon ein erdrückendes Gefühl, für alles verantwortlich zu sein, aber es ist schon ein großes Glück zu erleben, dass alle hier sind, weil ich den Mut hatte, diesen Film zu machen. Und wenn dann bei Regen und Sturm alle auf dem Acker rumlaufen, weil ich das so will, bin ich mir schon der Verantwortung dafür bewusst. Ich bin sehr glücklich mit dem Ensemble, es ist eine Mischung aus Vollprofis wie Matthias Brandt und Anne Ratte-Polle und jungen Kollegen, die das erste Mal vor der Kamera stehen.

Frage: Wie lange bleiben Sie noch in Varel?

Bjarne Mädel: Bis zum 20. März drehen wir noch in Varel, wir haben heute den 15. von insgesamt 23 Drehtagen. Das ist wenig, früher waren 35 Drehtage üblich. Da kommt man schon in Zeitdruck. Wir drehen fünf bis sechs Minuten sendefähiges Material am Tag. Ich hätte gerne mehr Zeit.

Frage: Wann wird „Sörensen hat Angst“ im Fernsehen zu sehen sein?

Bjarne Mädel: Der Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest. Ich weiß nur soviel, dass der Film im nächsten Jahr an einem Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen ist.

Frage: Wird Sörensen wieder nach Varel kommen?

Bjarne Mädel: Sven Stricker hat den zweiten Band mit dem Titel „Sörensen fängt Feuer“ schon fertig und er schreibt am dritten. Vielleicht kommen wir zurück nach Varel.