Obenstrohe „Wo ist Erich?“ Wenn Erich Emkes nicht auf seinem Stammplatz in der Jeverbar des Upstalsboom Landhotels Friesland sitzt, fragen Gäste und Mitarbeiter nach ihm. Sein Platz ganz vorne an der Bar ist extra mit seinem Namensschild versehen. Dort sitzt der 88-jährige Altjührdener an mehreren Abenden in der Woche, schnackt mit Barkeeper Dieter Hommers und den Gästen – und das auf Platt.