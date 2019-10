Obenstrohe Täglich frische Handtücher, ein gemachtes Bett, der Duft von Reinigungsmitteln im feucht durchgewischten Badezimmer: Das sind Dinge, die viele Hotelgäste während ihres Aufenthalts erwarten. Im Upstalsboom Landhotel Friesland am Mühlenteich in Obenstrohe gehört das seit etwas über einem Monat nicht mehr zum angebotenen Standard. „Die Zimmerreinigung gibt es bei uns nur noch, wenn der Gast sie bestellt“, sagt Hotel-Direktor Marc Stickdorn. Dann natürlich kostenlos. Und wer möchte, auch täglich. Aber kann sich ein Vier-Sterne-Hotel wie das in Obenstrohe dieses mutige Konzept leisten? Ja, betont Marc Stickdorn.

