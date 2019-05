Ocholt Noch sehr genau erinnert sich Harald Baumann an die Zeit als Bahnhofsvorsteher in Ocholt. So wie sein Zwillingsbruder hatte sich der gebürtige Ostfriese für eine Ausbildung im gehobenen Dienst bei der Bahn entschieden. Als später die leitende Position in Ocholt frei wurde, bewarb er sich. „Damals gehörten 40 Mitarbeiter dazu sowie die Bahnhöfe in Westerstede und Elisabethfehn“, beschreibt der heute 89-Jährige sein breites Aufgabenfeld.

