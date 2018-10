Oldenburg In diesem Prozess geht es nicht um wildes Pinkeln, sondern um versuchten Totschlag – auch wenn sich das schreckliche Geschehen an besagtem 9. März in der Bergstraße nach einer solchen Situation entsponnen hatte. Drei Oldenburger Schüler, von „Bier und Mische“ alkoholisiert, hatten schließlich in dieser Nacht auf dem Weg zum Lokal „Gesellig“ an eine Hecke uriniert, waren zuvor schon lautstark aufgefallen. Als es schließlich zu einem kurzen Disput mit einem Passanten kam, eskalierte die Situation völlig.

Marc Geschonke https://www.nwzonline.de/autor/marc-geschonke Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2107 Lesen Sie mehr von mir