Oldenburg Liebevoll geschmückt werden sich in rund vier Wochen die Holzhütten auf dem vorweihnachtlichen Lamberti-Markt (26. November bis 22. Dezember) in Oldenburg präsentieren. Neben Tannengrün gehören zum Weihnachtsmarkt Kerzen in allen Formen und Größen. Die „höchste Kerze“ können die Besucher in diesem Jahr auf dem Julius-Mosen-Platz finden. Dort wird der „City Skyliner“ aufgestellt – der höchste mobile Aussichtsturm Europas. „Wir freuen uns, den Besuchern in diesem Jahr etwas bieten zu können, was es in der Region bisher noch nicht gegeben hat“, sagt Michael Hempen, 1. Vorsitzender des Oldenburger Schaustellerverbandes.

