Oldenburg An acht Kreuzungen in Oldenburg wird die Stadt Verkehrsspiegel anbringen. Damit soll, wie berichtet, das Risiko von Abbiegeunfällen verringert werden. Doch reicht die Maßnahme aus an der Kreuzung, die mit zwei Todesfällen in wenigen Jahren die ganze Diskussion ausgelöst hat? Nein, meinen zumindest Teile der Politik.

