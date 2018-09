Oldenburg „Löterinnen und Montiererinnen, auch ungelernte Frauen, für saubere, sitzende Beschäftigung in unserer Feinmechanischen Werkstatt dringend ges. AEG/Fernmeldetechnik Oldenburg, Kreyenbrück, Industriehof 2“ – so stand es am 16. September 1947 im Kleinanzeigenteil der NWZ unter der Rubrik „Offene Stellen“. Was danach folgte, war eine Erfolgsgeschichte sondergleichen, kurz zusammengefasst unter dem Namen „AEG“.

Marc Geschonke https://www.nwzonline.de/autor/marc-geschonke Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2107 Lesen Sie mehr von mir