Oldenburg Der Traum vom eigenen Haus – für Julia (31) und Lüder Palt (34) wurde dieser Traum am Tag des Einzugs zum Albtraum. Rund ums Haus ist nicht gepflastert, die Kinder schleppen den Sand herein, und viel schlimmer noch, beim Duschen im Obergeschoss tropft das Wasser durch einen in die Decke eingelassenen Lampenstrahler in den Flur. Zwei Wassereimer fangen das Nass auf. Im Erdgeschoss funktioniert die in die Gästetoilette integrierte Dusche zwar, doch verteilt sich das Wasser im Raum, weil das Gefälle zum Abfluss zu gering ist. Und als über den Außenanschluss im Sommer ein Bassin mit Wasser gefüllt wurde, stand plötzlich der Keller unter Wasser.

