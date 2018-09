Oldenburg Lieber etwas zum Hängen oder doch zum Aufstellen? Zum bloßen Anschauen vor Ort oder besser gleich zum Mitnehmen? Und darf’s da vielleicht noch ein bisschen mehr sein? Wenn am kommenden Samstag (15. September) die nunmehr 14. Kunstauktion der Aids-Hilfe Oldenburg eröffnet wird, erhalten Kenner wie Anfänger nicht nur tiefe Einblicke in das regionale Kulturschaffen, sondern auch die Chance zur wohl einmaligen Schnäppchenjagd. Schon mit 10 Euro kann man zum Besitzer eines echten Kunstwerks werden - zumindest in der Theorie und mit viel Glück.

Marc Geschonke https://www.nwzonline.de/autor/marc-geschonke Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2107 Lesen Sie mehr von mir