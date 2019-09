Oldenburg Mit dem Fahrrad über die Nordtangente – für Radler ein Traum, für Autofahrer ein Albtraum. Am Samstag wird er sich erfüllen, so oder so. Ein Bündnis aus den Bereichen Umwelt und Verkehr ruft zu einer Demonstration unter dem Motto „Mobilität für alle – Raus aus der Autofalle“ auf. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz, teilt Lara König als Sprecherin der Veranstalter mit. Abfahrt mit den Rädern ist um 15.30 Uhr.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

