Oldenburg Da hat Alan Parsons wohl ein bisschen geflunkert. „Ich habe kein Geheimrezept für meine Musik. Es ist eher ein glücklicher Umstand, dass ich über so eine lange Zeit erfolgreich bin“, hatte der 70-Jährige vor dem Auftaktkonzert seiner neuen Tournee „The Secret“ in Oldenburg im Gespräch mit der NWZ gesagt. Aber irgendetwas muss es doch sein, dass die Kartennachfrage konstant hoch ist, wenn sich der seit fünf Jahrzehnten erfolgreiche Tonschmied und Hit-Handwerker ankündigt. Denn auch am Freitagabend wurden über 1500 Fans in der ausverkauften Kongresshalle über zwei Stunden lang bestens bedient.