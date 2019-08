Oldenburg Rund 1500 Kilometer Straßen mit einer Verkehrsfläche von etwa fünf Millionen Quadratmetern muss die Stadt Oldenburg nicht nur erhalten, sondern auch dafür sorgen, das sie verkehrssicher sind. Dass es in vielen Fahrbahnen viele Lücken, weiß man auch in der Verwaltung. Konkreter werden da die Bürgerinnen und Bürger, die dem Aufruf der NWZ gefolgt sind, Stellen im Stadtgebiet zu melden, die vorrangig für Radfahrer gefährlich werden können. Deren Hinweise und Fragen wurden an die Stadt weitergeleitet. Die Antworten liegen nun auch vor.

