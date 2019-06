Oldenburg An der mittlerweile fast abgerissenen Wagenremise an der Ecke Auguststraße/Zeughausstraße hingen die Herzen vieler Oldenburger. Eine Bürgerinitiative versuchte in letzter Minute, den laufenden Abriss zu verhindern oder zumindest aufzuschieben. Ohne Erfolg, wie sich herausstellte. In Sorge um den Jahresstein mit einer Krone und der Aufschrift „NFP 1865“ (NFP steht für Nikolaus Friedrich Peter Großherzog von Oldenburg, 1827 bis 1900) meißelten Unbekannte den Stein aus der Fassade an der Zeughausstraße heraus.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2104 Lesen Sie mehr von mir