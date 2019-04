Oldenburg Es ist Karsamstag. Und Krieg. Morgen feiert Gerd seinen zwölften Geburtstag. Mit Glück. Jetzt gerade aber treibt er sich mit einem Nachbarsjungen und seinem jüngeren Bruder auf dem Fliegerhorst herum, gut einen Kilometer vom heimischen Schmälkamp entfernt. „Leere Patronenhülsen und so suchen“, wird Herr Olthoff 75 Jahre später und zurück an gleicher Stelle sagen. Ende März 2019 sind umfangreiche Bodensondierungsarbeiten auf dem Fliegerhorst in Gange. Dort also, wo schon bald viele Menschen leben, hier einen neuen Stadtteil bilden sollen. Riesige Erdhügel sind aufgeschichtet, Gebäude teil- oder ganz abgerissen, Bagger und warnwestengewandete Menschen unterwegs. „Puh, einiges verändert“, sagt Gerd Olthoff, mittlerweile 86 Jahre alt, zückt dann eine kleine Kompaktkamera und hält neue Erinnerungen fest.

