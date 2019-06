Oldenburg Tolga Taskin treibt an der Wasseroberfläche. Sein Neoprenanzug in Tarnfarben lässt ihn von weitem fast verschwinden. Mitten auf dem Kleinen Bornhorster See. Tolga Taskin hält das Gesicht unter Wasser. Durch einen Schnorchel atmet er tief ein und aus. Manchmal ist ein leichtes Röcheln zu hören. Plötzlich herrscht Stille – und der 29-Jährige taucht in einer geschmeidigen Bewegung ab.