Oldenburg „Die Schwimmhalle bleibt vom 10. Juli bis voraussichtlich 13. Oktober geschlossen“, war am 7. Juli in der NWZ zu lesen – im Jahr 2017 wohlgemerkt. Aus der geplanten dreimonatigen Schließung für die Sanierung des Daches über der Schwimmhalle der Carl-von-Ossietzky-Universität am Uhlhornsweg wurden zwei Jahre.

