Oldenburg Industrieanlagen und Theater, irgendwie scheint das zusammenzugehören. Ob Kamp­nagel, eine ehemalige, 1865 gegründete Maschinenfabrik in Hamburg-Winterhude, die Spielstätten im Oldenburger Bahnhofsviertel, oder der Gasometer in Oberhausen – oftmals gehen Kultur und ehemalige Industrieanlagen eine Symbiose ein. Auch das Oldenburgische Staatstheater nutzt dieses besondere Flair und zieht während des Umbaus und der Sanierung des Stammhauses am Theaterwall an den Hafen. „Uferpalast“ im „Theaterhafen“ heißt das ambitionierte Projekt.

