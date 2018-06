Oldenburg Zahlenreihen und Buchstabensalate lösen. Merkfähigkeit und Rechtschreibung nachweisen. 5000 Meter in 28 (Männer) oder 34 (Frauen unter 18 Jahre) Minuten laufen. Konfliktfähig und stressresistent sein, Einfühlungsvermögen und Soziale Kompetenzen zeigen. Wer all diese Fähigkeiten und Eigenschaften besitzt und überdies ein gewisses Interesse an einer Karriere bei der Polizei hat, sollte hier nun weiterlesen. Es könnte ja vielleicht die weitere Lebensplanung entscheidend verändern...

Marc Geschonke https://www.nwzonline.de/autor/marc-geschonke Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2107 Lesen Sie mehr von mir