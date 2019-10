Oldenburg Jenseits der ursprünglich religiösen Bedeutung verbinden die Menschen „Kult“ heute vielmehr mit Orten, Objekten oder Ereignissen, die Emotionen wecken und Identität stiften. Egal ob Diskothek, Bratwurst-Bude, Grünfläche oder Sportstätte – mit Kultorten sind Erinnerungen verknüpft, die zu einem wesentlichen Teil zur eigenen Identität gehören und die nicht selten in der Gemeinschaft geteilt werden. Das Stadtmuseum Oldenburg stellt genau das vom 26. Oktober bis 1. März in den Mittelpunkt – in der Sonderausstellung „Kult! Angesagte Orte in Oldenburg“.

