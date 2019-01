Oldenburg Das Haus Ritterstraße Nummer 9 in Oldenburg ist heute nicht mehr zu finden – abgelöst von größeren Blocks der Nachkriegsära. Was in der heutigen Nachbarschaft, zwischen Gemüsehandel, Spielhalle und Mode, vermutlich niemand ahnt: Vor 150 Jahren saß dort quasi die Hochfinanz des Großherzogtums Oldenburg. Am 15. Januar 1869 eröffnete dort die soeben gegründete Oldenburgische Landesbank (OLB) ihren ersten Bankschalter.