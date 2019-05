Oldenburg Der oft angeführte Spruch, dass der deutsche Basketball von den drei großen „B“ dominiert wird, hat sich spätestens in dieser Saison überholt. Die EWE Baskets Oldenburg stellen in dieser Spielzeit in Will Cummings den wertvollsten Spieler der Liga, haben die Bundesliga-Hauptrunde als Zweiter abgeschlossen und sind durch einen 3:0-Gesamtsieg gegen die Baskets Bonn ins Playoff-Halbfinale eingezogen. Wenn über die Spitzenmannschaften gesprochen wird und dabei die Namen Bayern (München), (Alba) Berlin und (Brose) Bamberg fallen, ist nun also ein großes „O“ hinzuzufügen. An welcher Stelle es stehen muss, wird der Verlauf der Playoffs zeigen. Die erste Partie der Halbfinal-Serie gegen Alba Berlin, in der drei Siege zum Weiterkommen nötig sind, findet an diesem Sonntag (15 Uhr, große Arena) statt.