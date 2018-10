Oldenburg So langsam aber sicher nimmt die Neugestaltung des Waffenplatzes Form an. Arbeiter verlegen auf der Wallstraße vor dem Geschäftsneubau das Pflaster, das offenbar nicht so dreckanfällig ist wie die vor einigen Jahren verlegten Steine in der Fußgängerzone. Zumindest haben die Autos, die in die Parkgarage wieder auf gewohntem Weg entlang der ehemaligen Knabenschule beziehungsweise Volkshochschule ein- und ausfahren, vergleichsweise wenig Spuren hinterlassen.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

