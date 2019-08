Oldenburg Da will man seine frisch gekaufte Couch verladen und plötzlich rollt der King of Rock’n’Roll hupend auf einem Truck an einem vorbei? So trug es sich tatsächlich am Samstag zu, als das 16. Big Bumper Treffen und also auch der gute alte Elvis auf dem Parkplatz von Möbel Buss ins Rollen kamen. „Weil das Möbelhaus am Samstag noch Kundschaft erwartet, wird der Parkplatz heute geteilt. Eine Hälfte Möbelkunden, eine Hälfte Bumpers“, sagte Organisator Detlef Siebes.