Oldenburg Ein paar Kleidungsstücke zerrissen oder durchnässt, dazu ein defektes Mobiltelefon – die beim Untergang des Börteboots „Marianne“ im Küstenkanal entstandenen Sachschäden einer Reisegruppe aus Vlotho sind längst beglichen. Was offen bleibt, ist die Frage nach der Schuld, also dem Grund des Unglücks Anfang Juli, bei dem ein Erkältungsschnupfen und mulmige Gefühle die wohl schwerwiegendsten Folgen für die Passagiere waren. Ganz anders die Situation für die Bootsbetreiber und die an diesem Tag fürs Ruder verantwortlichen Mitarbeiter. Schon kurz nach dem Untergang deuteten die Einsatzkräfte vor Ort mögliche „Fahrlässigkeiten“ im Betrieb an, neben der Wasserschutzpolizei nahm rasch auch die Staatsanwaltschaft das Geschehen in den Fokus – und sollte schließlich die entsprechenden Ermittlungen wegen des Verdachts des „gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr“ einleiten.

