Oldenburg Ein dumpfer, weithin zu hörender Knall schreckte am späten Donnerstagabend die Menschen im Stadtnorden auf. Grund dafür war die Sprengung des Zünders einer amerikanischen 250-Kilo-Bombe, die am Donnerstag gegen 14 Uhr bei Erdarbeiten auf dem Fliegerhorst gefunden worden war. Um 22.30 Uhr gab’s schließlich Entwarnung und die Menschen konnten wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

