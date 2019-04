Oldenburg /Bremen Ein übellauniger Zugbegleiter, ein schlecht aufgelegter Zugführer, aggressive Durchsagen: Die Freude am Zugfahren ist den Fahrgästen im Intercity in Bremen am Samstag (Abfahrt eigentlich17.53 Uhr) vergangen. Erst mit einer halben Stunde Verspätung setzte sich der IC auf Gleis 3 Richtung Oldenburg in Bewegung.

Thomas Husmann

