Oldenburg /Bremen Immer mehr Initiativen in Deutschland möchten auf Falschparker hinweisen. Dazu denken sie sich teils ziemlich kuriose Aktionen aus. In Bremen hatte die Initiative „Platz da!“ jüngst ein falsch geparktes Auto in Geschenkpapier eingewickelt. Auch andernorts wird gegen Falschparker in Eigenregie mobilgemacht. Fotos und Videos von Fahrzeugen, die mit Dutzenden sogenannten PostIt-Zetteln beklebt wurden, machten die Runde in sozialen Netzwerken. Die Reaktionen darauf sind gemischt. Während die einen die Aktionen gutheißen und durchaus schadenfroh reagieren, werfen andere den Initiatoren Sachbeschädigung und Selbstjustiz vor. Doch wie ist die rechtliche Lage? Stefan Herbers, Fachanwalt für Arbeits- und Verkehrsrecht aus Oldenburg, gibt Antworten.