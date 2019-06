Oldenburg /Bremen In Bremen soll an der Ermlandstraße in Blumenthal eine Kita mit Familien- und Begegnungsstätte entstehen. Der Investor, das Sozialwerk Oldenburg, kommt aus Oldenburg – und ist mit der Freikirchlichen Pfingstgemeinde verbunden. Das sorgt in der Hansestadt für Kritik – in Oldenburg hingegen ist das Sozialwerk schon lange als Kita-Träger aktiv.