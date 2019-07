Oldenburg /Bremen /Türkei Diese Geschichte dreht sich um Millionen. Um schmutzige Geschäfte, schmutziges Geld – und um einen vermissten Familienvater. Vielleicht aber sogar noch um sehr viel mehr. Seit zwei Jahren ist der Wahl-Oldenburger Rezan Cakici spurlos verschwunden. Der damals 29-jährige Deutsch-Kurde und ehemalige Hells Angel hat seine Spuren und zugleich zahlreiche Akten bei Strafverfolgungsbehörden in mehreren Bundesländern hinterlassen. Und obwohl es seit dem Sommer 2017 kein direktes Lebenszeichen mehr von dem bulligen gebürtigen Westersteder gibt, scheinen manche Ereignisse in dieser Zeit doch seine Handschrift zu tragen, mindestens aber in enger Verbindung mit ihm zu stehen. Da gab es die explodierte Handgranate. Eine Schießerei in einer Oldenburger Trockenbaufirma. Straßensperren. Und zahllose Gerüchte. Welche Argumente gäbe es für ein Zeugenschutzprogramm? Und was sollen Containerhäfen mit all dem zu tun haben? Vieles könnte, muss sich aber nicht an der Personalie Cakicis erklären lassen. Die Nordwest-Zeitung hat Ihnen hier eine umfängliche Ein-Jahres-Chronik zusammengestellt, nennt die Hintergründe der handelnden Personen und erläutert mögliche Zusammenhänge - aber auch, mit welchen Problemen die deutschen Ermittlungsbehörden konfrontiert werden. Die Lesedauer dieser Dokumentation – darin viele Fotos, Videos und weiterführende Links – beträgt im Schnitt 40 Minuten.

