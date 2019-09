Oldenburg Ewald Lienen: Profi bei Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld und dem MSV Duisburg in der Fußball-Bundesliga; Trainer unter anderem in Rostock Köln, Mönchengladbach, Piräus und Teneriffa – eine bewegte Karriere, die ihn in der Saison 2014/15 zum FC St. Pauli ans Millerntor führte. Eine Liebe fürs Leben, so scheint es. Heute ist er dort Technischer Direktor.

