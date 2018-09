Oldenburg Abitur 1982 am Gymnasium Bad Zwischenahn, Fahrschule und Prüfung in Oldenburg, abends am Wochenende mit den Kumpels ins Storchennest an der Ammerländer Heerstraße: Die Wurzeln von Generalmajor Jürgen-Joachim von Sandrart reichen nach Oldenburg und ins Ammerland.

Thomas Husmann https://www.nwzonline.de/autor/thomas-husmann Redakteur

