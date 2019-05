Oldenburg „Wer hier im Saal fühlt sich als Europäer?“ Mehr als 70 Hände schnellen auf die Frage von Lars Reckermann in die Höhe – alle also. Das freut nicht nur den NWZ-Chefredakteur, sondern auch seinen Gast: David McAllister aus Bad Bederkesa (Kreis Cuxhaven), 48 Jahre alt, von Juli 2010 bis Februar 2013 als Nachfolger von Christian Wulff niedersächsischer Ministerpräsident, jetzt Europaabgeordneter und Spitzenkandidat der niedersächsischen CDU für die Europawahl am kommenden Sonntag, 26. Mai.