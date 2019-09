Oldenburg Bei vielen Geburtstagen, Hochzeiten und bei sonstigen Festivitäten sind Luftballons kaum wegzudenken. Doch meist landen die in die Luft entlassenen Ballons in der Natur und können zum Problem für Tiere werden. Deshalb wollen die Grünen in Niedersachsen das Steigenlassen von Luftballons verbieten. Als Beispiel nennen die Grünen die Stadt Gütersloh (Nordrhein-Westfalen), die diese Praxis ihren Bürgern bereits untersagt.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe