Oldenburg /Dhaka Mehr als 1100 Menschen tot, mehr als 2000 verletzt: Es ist wenige Tage her, dass sich der Einsturz des Industriegebäudes Rana Plaza in Sabhar unweit von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka nun zum sechsten Mal jährte. Das Unglück im April 2013 bedeutete eine Zäsur für die weltweite Textilindustrie. Denn die Opfer in dem achtstöckigen Betonklotz waren überwiegend Textilarbeiterinnen, die Kleidung für westliche Modeketten fertigten. Praktisch alle namhaften Bekleidungsunternehmen lassen in dem bitterarmen asiatischen Land produzieren.