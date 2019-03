Oldenburg Hannah Freese steht in einer spektakulären Szenerie: In einer Halle reihen sich endlose Tischbeete aneinander, in denen Champignons wachsen. Sie befinden sich in unterschiedlichen Stadien, sodass Pflücker ständig ernten können. Hannah ist Azubi bei Pilzland in Rechterfeld (Kreis Vechta). Unweit der Halle liegt ihr eigentlicher Arbeitsplatz: in der Zentrale des 700-Mitarbeiter-Unternehmens. Die 21-Jährige macht eine Berufsausbildung zur Industriekauffrau.