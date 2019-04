Oldenburg Der Abriss der Wagenremise der ehemaligen Feuerwehr an der Auguststraße hat begonnen. Marthe Meyer, Martin Schiebe und Alwin Schwarzenberg sind damit beschäftigt, für den Monumentendienst die gusseisernen Fensterrahmen auszubauen und zu sichern. Sie werden am Rohdenweg in Tweelbäke eingelagert und im Bedarfsfall verkauft, wenn andernorts historische Gebäude saniert werden.

