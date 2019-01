Oldenburg Eine heiße Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. So beginnt Michael Heil seinen Morgen am liebsten. Doch der 55-Jährige geht nicht etwa in ein kleines Café oder zum Bäcker von nebenan, sondern in die Bahnhofsmission am Oldenburger Hauptbahnhof. Denn Michael Heil ist wieder obdachlos. Vor vier Monaten habe er einen Räumungsbescheid bekommen, „da konnte ich nur noch ein paar Sachen packen und raus auf die Straße.“ Jetzt erlebe er seinen ersten Winter unter freiem Himmel.