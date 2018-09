Oldenburg Gerade einmal elf Jahre ist es her, dass die Büntinggruppe das Famila-Einkaufszentrum in Wechloy nach Komplett-Umbau an die neuen Zeiten angepasst hat. „Im Einzelhandel ist das eine Ewigkeit“, sagt Centermanager Lutz Herbst. Deshalb sind in diesen Tagen wieder Bauarbeiter bei laufendem Betrieb im Mark unterwegs. Ziel ist laut Herbst „der Supermarkt der Zukunft“.

Patrick Buck https://www.nwzonline.de/autor/patrick-buck Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2114 Lesen Sie mehr von mir