Oldenburg Alkoholisierte Jugendliche auf dem Schlossplatz, Gelage am Utkiek, viel zu junge „Partyleute“ bei Großveranstaltungen: Wie ist es eigentlich möglich, dass trotz Jugendschutzgesetz immer wieder Minderjährige derart betrunken öffentlich in Erscheinung treten? Stadt wie Polizei haben nun am Donnerstag ein paar Testkäufe im Zentrum Oldenburgs durchgeführt – und das Ergebnis ist erschreckend.

