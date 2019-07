Oldenburg Die Tage der aufgesprühten grünen und gelben Graffiti-Liebesbekundungen an Caro und Maja und all die anderen Herzensdamen sowie der bunten Freundschaftsschlösser sind gezählt. Denn die Vorboten des Neubaus sind schon unterwegs: In dieser Woche sind die Untersuchungen des Baugrunds angelaufen – für eine neue Huntebrücke und eine neue Brücke an der Anschlussstelle Hafen über die Holler Landstraße. Beauftragt wurde mit den Untersuchungen das Spezialunternehmen Vulhop+Becker aus Rastede.

