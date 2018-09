Oldenburg Der Oldenburger Patrick Hänsel stand am Mittwochabend neben dem roten Teppich der Eröffnungsgala des Filmfests bei der Kongresshalle – eine eher ungewöhnliche Situation für den 35-jährigen Soldat. Dass ausgerechnet dieses Festival in seiner Heimatstadt mit dem russischen Film „Unforgiven“ über die Flugzeugkollision in Überlingen eröffnet wird, war für ihn eine Überraschung. Denn vor 16 Jahren stand er als Ersthelfer vor den Trümmern der zwei Flugzeuge.

