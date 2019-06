Oldenburg Oldenburg ist eine wachsende Stadt, die Einwohnerzahl steigt und steigt: Diese Einschätzung, die bislang die Debatte um Wohnungsmangel prägt, lässt sich nicht ungeprüft halten. Das zumindest legt ein Blick auf die Einwohnerstatistik nahe. Danach stagnierte die Zahl der Einwohner in den ersten fünf Monaten des Jahres bei gut 169 000. Die Zuwächse waren moderat, in einzelnen Monaten zeigte sich sogar ein Minus – das hatte es in den vergangenen Jahren in Oldenburg nicht gegeben.

