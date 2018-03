Oldenburg Am Tag nach Aschermittwoch setzen sich in Köln vier Juristen an den Verhandlungstisch: zwei Anwälte des Oldenburger Energieversorgers EWE und zwei Anwälte des ehemaligen EWE-Chefs Matthias Brückmann. Sie tun das, was ihnen vier Wochen zuvor ein Oldenburger Richter aufgetragen hat: Sie sprechen über eine mögliche „einvernehmliche Lösung“ im Rechtsstreit Brückmann gegen EWE. Mit anderen Worten: Es geht um Geld. Um sehr viel Geld.

