Oldenburg Es war eine Zeit, in der vor den Discotheken noch keine stiernackigen Sicherheitskräfte standen, sich die Türen um 21 Uhr öffneten, sich zum Beispiel vor dem „Renaissance“ an der Alexanderstraße dann bereits eine lange Warteschlange gebildet hatte, die ersten jungen Leute schon vor Mitternacht nach Hause gingen. Die Oldenburg-Filmer Norbert Pollak, Gerold Kehmeier und Wolfgang Meyer haben diesem bunten Treiben in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren mit ihrem Projekt „Rocker, Popper, Discogänger“ ein filmisches Denkmal gesetzt.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe