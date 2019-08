Oldenburg Wenn es in den Oldenburger Gärten wächst und gedeiht, selbst ohne grünen Daumen, hat sehr oft ein Oldenburger Unternehmen einen großen Anteil daran – seit 100 Jahren: die Floragard Vertriebs-GmbH, die mit ihren 100 Mitarbeitern ihre Zentrale zwischen Mühle und Zimmermann an der Ger-hard-Stalling-Straße in Tweelbäke hat. Dasselbe gilt in China, Japan oder Mexiko – vor allem im Profi-Gartenbau. Denn heute sorgen die Oldenburger und ihre Schwesterfirma Plantaflor in Vechta für den Vertrieb ihrer Produkte in 85 Länder. Die Hälfte des Umsatzes wird hier, die andere im Ausland gemacht. Abnehmer sind Baumärkte wie Hagebau, Bauhaus und Hornbach, Gärtnereien und Gartencenter – in Oldenburg unter anderem auch Holzland Vogt, Cassens oder Blumen Cordes.

