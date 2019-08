Oldenburg Nur zu gern hätten die Oldenburg Knights den Titelgewinn in der Regionalliga Nord persönlich perfekt gemacht, aber durch die Schützenhilfe der Ritterhude Badgers wurden die American-Football-Spieler vom VfL in ihrer zehnten Saison nun zum Sofa-Meister. Am Sonntag bezwang der Erzrivale von der nördlichen Bremer Stadtgrenze die zweitplatzierten Bremerhaven Seahawks mit 7:6, so dass die Ritter am kommenden Sonntag (15 Uhr, Marschwegstadion) als frischgebackener Staffelsieger das vorletzte Heimspiel gegen die Dachse bestreiten.

