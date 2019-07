Oldenburg Auch in den Ferien wollen Schüler fürs Klima demonstrieren: Der Oldenburger Teil der Bewegung „Fridays for Future“ (FFF) ruft für diesen Freitag ab 12 Uhr zur Demonstration vom Bahnhofsvorplatz aus auf. Den Fokus legen die Organisatoren diesmal auf eine Wende in der Landwirtschaft und das Ende der Massentierhaltung. Im Raum steht allerdings auch ein ganzer Katalog von Forderungen, den die Gruppe für Oldenburg vorgelegt hat. Doch wie realistisch ist die Umsetzung dieser Wunschliste eigentlich?

