Oldenburg 1538 Fahrräder sind im vergangenen Jahr in Oldenburg gestohlen worden. So besagt es zumindest die offizielle Statistik der Polizei. Dass diese Zahl zwar Jahr um Jahr sinkt, gleichermaßen aber die Zahl von „Fundfahrrädern“ steigt, deutet die tatsächliche Problematik an: Oldenburgs Klein- und größere Kriminelle sind keineswegs geläutert, vielmehr scheinen die Radbesitzer nur den Glauben an Ermittler und den Fund ihrer Räder verloren zu haben. Wir erklären, was es damit auf sich hat - und wie die Polizei nun gegensteuert.

Marc Geschonke https://www.nwzonline.de/autor/marc-geschonke Redakteur

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2107 Lesen Sie mehr von mir